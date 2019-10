Consumer Reports incorona iPhone 11 Pro: è il miglior smartphone del mercato

Consumer Reports ha aggiornato la propria classifica dei migliori smartphone, inserendo la nuova generazione di iPhone. Quest'anno, gli iPhone 11 Pro sono riusciti a superare la concorrenza di Samsung, mentre l'iPhone 11 liscio si è piazzato nella top ten, in linea con le aspettative.

L'aspetto più interessante però è rappresentato dal giudizio che gli analisti hanno dato ad iPhone 11 Pro e Pro Max, per cui sono stati elogiati i miglioramenti introdotti da Apple soprattutto in termini di durata della batteria.

L'autonomia registrata è diversa da quella di alcuni test pubblicati su YouTube a causa dei diversi test: iPhone 11 Pro Max è stato in grado di girare per 40,5 ore, che rappresenta secondo Consumer Reports un "cambiamento enorme" rispetto ad iPhone Xs Max che si era fermato a 29,5 ore nelle stesse condizioni. Ottimo risultato registrato anche da iPhone 11 Pro, che ha garantito 34 ore di autonomia, contro le 27,5 ore di iPhone 11. Consumer Reports sottolinea che "per scoprire quanto può durare la batteria del telefono, è stato utilizzato un dito robotico programmato che ha simulato le attività quotidiane tipiche del consumatore medio. Il robot ha navigato su internet, scattato foto, utilizzato la navigazione GPS ed effettuato telefonate".

Interessante anche la valutazione del comparto fotografico, che è stato oggetto anche di un nostro speciale. A riguardo Consumer Reports non ha diffuso molti dettagli in merito alle metodologie di valutazione utilizzate, ma ha affermato che in alcune categorie ha registrato "alcuni dei punteggi più alti" del mercato. Il comparto posteriore di tutti e tre i modelli di iPhone 11 ha ottenuto valutazioni molto buone. La qualità di registrazione video è stata classificata come "eccellente", inoltre.

Ovviamente è stata testata anche la resistenza all'acqua ed alle cadute, a parte l'11 Pro che ha riportato problemi con lo schermo. "Nel caso dell'iPhone 11 Pro e Pro Max, i telefoni testati hanno superato tutte le 100 cadute riportando solo piccoli graffi. Tuttavia, quando abbiamo controllato l'iPhone 11 Pro dopo 50 cadute, abbiamo scoperto che il display si era rotto e non funzionava. Anche un secondo campione ha riportato lo stesso problema" afferma il rapporto.

Complessivamente, iPhone 11 Pro Max ha ottenuto un punteggio di 95, seguito da iPhone 11 Pro a 92. Chiude il podio il Samsung Galaxy S10+, con 90 punti, mentre iPhone Xs Max continua a difendersi bene e con lo stesso punteggio dell'ultratop di Samsung si piazza anche davanti al Galaxy Note 10+.

Per tutte le informazioni su iPhone 11 Pro Max, vi rimandiamo alla nostra recensione.