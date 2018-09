Consumer Reports: 'poche differenze da iPhone X ad iPhone XS'

Dopo l'analisi del Galaxy Note 9, i ragazzi di Consumer Reports sono tornati con quella del nuovo smartphone top di gamma di Apple, l'iPhone XS.

Nell'analisi ci si concentra sui miglioramenti di natura incrementale apportati da Apple, sottolineando come si tratti di due smartphone raccomandati soprattutto a coloro che posseggono dispositivi meno recenti. Va da se che, come leggiamo nel rapporto, coloro che hanno un iPhone X potrebbero anche saltare l'acquisto in quanto "non ci sono abbastanza novità tali da invogliare l'upgrade".

Consumer Reports rileva molte differenze tra l'XS Max ed il Galaxy Note 9, principalmente a livello di usabilità: dalle analisi il prodotto di Apple è risultato essere più comodo da usare, soprattutto con una mano. Tuttavia, gli analisti consigliano a coloro che hanno mani piccole di provarli di persona prima di procedere con l'acquisto.

A livello di miglioramenti, CR si sofferma principalmente sull'A12 Bionic, il nuovo chip alla base degli smartphone, e la fotocamera.

L'effetto Bokeh e la funzionalità Depth Control sono citati come miglioramenti notevoli, così come la qualità complessiva delle immagini acquisite che hanno fatto registrare dei passi in avanti significativi grazie alla nuova funzione Smart HDR.

Sul nuovo processore A12 Bionic invece si pone l'accento sulle capacità di elaborazione e grafiche dei telefoni, che "battono tutti".

Per quanto riguarda il display, Consumer Reports sostiene che non ci sia tanta differenza tra l'OLED dell'X e quello di XS, ma il pannello da 6,5 pollici di XS Max è in grado di fornire un'elevata quantità di dettagli.

Il rapporto completo è disponibile qui.