Consumer Reports ha pochi dubbi: Galaxy Note 9 è il miglior smartphone del mercato

Secondo i ragazzi di Consumer Reports, la sfida tra Apple e Samsung quest'anno l'ha vinta il colosso coreano con il Galaxy Note 9, che è stato incoronato dai ricercatori come il miglior smartphone attualmente presente sul mercato.

Tra le principali motivazioni che hanno spinto i ricercatori trarre la conclusione figura la durata della batteria, che ha garantito autonomia per 29 ore, che si traduce in più di una giornata senza doverlo ricaricare. Il dato è chiaramente destinato ad aumentare in caso di scarso utilizzo.

Il test è stato effettuato con l'ausilio di un dito robotico programmato per simulare l'uso mobile di una persona ed attività varie come la navigazione web, la simulazione di chiamate telefoniche, lo scatto di fotografia e la navigazione GPS. La prolungata autonomia della batteria è garantita anche dal sistema di gestione che è stato introdotto da Google in Android P.

A livello di resistenza, il telefono è stato fatto cadere un centinaio di volte da circa 80 centimetri, senza registrare danni: il vetro è risultato essere ancora intatto, mentre la scocca ha riportato solo ammaccature e graffi. Il Note 8 dello scorso anno nel corso dello stesso test era sopravvissuto solo ad una cinquantina di cadute.

Promosso anche il sistema fotografico posteriore, con le doppie videocamera che offrono anche la modalità verticale e bokeh. L'autofocus inoltre garantirebbe anche immagini ad alta qualità.

Migliorata secondo i ricercatori anche la S Pen e la connettività Bluetooth.

Il rapporto completo è disponibile a questo indirizzo.