Il consumo acuto di caffeina prima degli esercizi aumenta la combustione di grassi

Il caffè può essere davvero una bevanda prodigiosa: studi hanno infatti dimostrato che il consumo regolare può cambiare la struttura del cervello, ma non ci si ferma qui perché, secondo un’altra analisi, bere caffè forte prima di un esercizio aumenta l’ossidazione dei grassi rendendo il processo di dimagrimento più rapido.

A dimostrarlo sono stati gli scienziati del Dipartimento di Fisiologia dell'Università di Granada (UGR) in uno studio pubblicato sul Journal of the International Society of Sports Nutrition, nel corso del quale essi cercavano di mostrare se la caffeina potesse essere utile non solo per migliorare le prestazioni sportive ma anche per aumentare, come detto precedentemente, l'ossidazione o la "combustione" dei grassi durante l'esercizio.

L’autore principale di questa ricerca, Francisco José Amaro-Gahete, ha dichiarato: “La raccomandazione di fare esercizio a stomaco vuoto al mattino per aumentare l'ossidazione dei grassi è comune. Tuttavia, questa raccomandazione potrebbe mancare di basi scientifiche, poiché non è noto se questo aumento sia dovuto all'esercizio mattutino o all'assenza di cibo per un periodo di tempo più lungo”.

Di conseguenza, gli esperti hanno chiesto a 15 uomini dall’età media di 32 anni di completare un test da sforzo quattro volte a intervalli di sette giorni, ma solo dopo avere ingerito 3 mg di caffeina per kg o un placebo alle 8 e alle 17, inoltre completando i test in tutte e quattro le condizioni in ordine casuale. In questo modo, le condizioni prima di ogni test – ovvero ore trascorse dall'ultimo pasto, esercizio fisico o consumo di sostanze stimolanti - erano rigorosamente standardizzate ed è stato possibile calcolare di conseguenza l'ossidazione dei grassi durante l'esercizio.

I risultati, infine, hanno confermato che la combinazione del consumo acuto di caffeina e il successivo esercizio aerobico a intensità moderata costituiscono il mix perfetto per bruciare grassi. "I risultati del nostro studio hanno mostrato che l'ingestione acuta di caffeina 30 minuti prima di eseguire un test di esercizio aerobico ha aumentato la massima ossidazione dei grassi durante l'esercizio indipendentemente dall'ora del giorno", ha spiegato lo stesso Francisco J. Amaro, il quale ha infine confermato che i valori dell’ossidazione dei grassi sono più elevati nel pomeriggio rispetto alla mattina a parità di ore di digiuno.

Sempre a proposito del caffè, berlo riduce il rischio di insufficienza cardiaca, ma serve moderazione nel consumo.