Ecco perché il consumo eccessivo di agrumi può portarvi direttamente in ospedale

Anche voi avete ricevuto il consiglio di mangiare molti agrumi e di consumare diverse spremute, per assimilare la vitamina C e rimanere in salute? Se siete fra quelli che hanno ricevuto questo consiglio, magari dal dottore o dalle vostre nonne, forse dovreste sapere una cosa.

Non tutti sanno che alcuni agrumi contengono dei particolari composti chimici che possono risultare mortali, in alcune situazioni. Se il consumo normale porta infatti il nostro metabolismo a godere gli effetti benefici delle vitamine nascoste dentro la polpa, il consumo eccessivo può condurvi direttamente in ospedale e provocarvi dei disturbi molto gravi, che mettono a rischio la vostra vita.

Il primo a rendersi conto accidentalmente che gli agrumi disponevano di queste sostanze fu un farmacologo canadese, David Bailey, che mentre era impegnato a svolgere alcuni esperimenti notò come il succo di pompelmo era in grado di interagire con diversi farmaci e di aumentare senza controllo la frequenza cardiaca.

Il principale responsabile di questo disastro era la naringina, che impedisce alle cellule del fegato di reagire correttamente con le sostanze disciolte nel sangue, provocando anche un'insufficienza renale.

La naringina non è però l'unica molecola presente nel pompelmo che può portarvi a subire delle gravi complicazioni. Anche le furanocumarine hanno gli stessi effetti e inibiscono la produzione di certi enzimi che controllano il metabolismo del sistema escretore.

È proprio per questa ragione se oggi gli scienziati sconsigliano a tutti gli sportivi o ai soggetti in cura per problemi cardiocircolatori di assumere frequentemente pompelmo o delle spremute con vari succhi di agrumi. In questo caso la dose fa il veleno e ingerire grosse quantità di naringina o furanocumarine può condurre accidentalmente alla morte.

Gli agrumi ovviamente dispongono tuttavia anche diverse altre sostanze che si rivelano molto utili per la nostra salute. Oltre alla vitamina C, dispongono di molecole antimicotiche e antiparassitarie e possono essere anche utilizzati per estrarre profumi e olii essenziali, utili nella cosmetica.