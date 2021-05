Contadino belga sposta il confine con la Francia: il caso potrebbe finire al Governo

Nel 1819 la sconfitta di Napoleone Bonaparte a Waterloo definì per la prima volta nella storia il confine tra Francia e Belgio, Paesi protagonisti nel Novecento della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale, con il Trattato di Kortrijk. Ieri questo confine ha subito dopo tanto tempo un cambiamento inaspettato...a causa di un contadino.

Siamo nel villaggio di Erquelinnes in Belgio, giusto al confine con la Francia, dove un agricoltore belga sta lavorando col trattore nei suoi terreni. Nel percorso si presenta un ostacolo particolarmente fastidioso: una pietra. Non si tratta, però, di una pietra qualsiasi, anzi della pietra che segna il confine tra i due paesi sin dal suddetto Trattato di Kortrijk del 1820. Incurante di questo dettaglio, il contadino ha spostato tale segnale “donando” a Erquelinnes 2,29 metri in più, togliendoli per compensare al villaggio francese di Bousignies-sur-Roc.

Immediato è stato l’intervento del sindaco di Erquelinnes David Lavaux alla scoperta del fatto: “Abbiamo spostato il confine del 1819. Il Belgio e il nostro comune si allargano; i francesi ovviamente non sono d'accordo. Bisogna rimettere le cose a posto”, ha spiegato alle reti televisive francesi. Non è mancato pure un commento ironico, data anche la simpatia del fatto: “Ero felice, la mia città sarebbe stata più grande, ma il sindaco di Bousignies-sur-Roc non era d’accordo”.

Le autorità locali belghe ora stanno chiedendo al contadino di riporre la pietra dove si trovava originariamente, in quanto altrimenti potrebbe incorrere in accuse penali o, addirittura, il caso potrebbe finire dinanzi il Ministero degli Esteri belga che, a sorpresa, dovrebbe convocare una commissione di frontiera franco-belga, organismo che risulta inattivo sin dal 1930.

Insomma, una divertente disavventura per Belgio e Francia, mentre quest’ultima sta vedendo un pericolo ambientale riversarsi sul paese dopo 60 anni.