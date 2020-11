Contattata la Voyager 2, che esplora lo spazio da 43 anni, dopo mesi di silenzio

Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato del veicolo spaziale Voyager 2 destinato a restare da solo per un po' di tempo? Bene, il 29 ottobre la NASA ha confermato che gli operatori della missione hanno inviato una serie di comandi alla navicella.

L'unica antenna radio, la Deep Space Station 43, in grado di inviare comandi alla navicella spaziale era disattivata da marzo a causa di importanti aggiornamenti. Dopo che il segnale è stato inviato il 29 ottobre, Voyager 2 ha restituito un altro segnale per confermare di aver ricevuto il "messaggio" ed eseguito i comandi senza problemi.

La chiamata inviata a Voyager 2 era un test del nuovo hardware recentemente installato su Deep Space Station 43. La sonda per tutto questo tempo è stata in grado di comunicare con noi, ma non abbiamo potuto rispondere ai suoi messaggi. Incredibile per un veicolo spaziale lanciato nel 1977 e che ha percorso miliardi di chilometri. Al suo interno, infatti, la sonda ha un hardware vecchio 43 anni.

Brad Arnold, il project manager dell'antenna (che è grande ben 36 metri), afferma che ciò che ha reso unico il compito di aggiornamento è il lavoro svolto: tutti i livelli dell'antenna - dal piedistallo in basso fino ai coni di alimentazione appesi sopra il piatto - sono stati modernizzati, poiché molti pezzi non si cambiavano da poco meno di cinquant'anni.

Insomma, molto presto potremmo tornare a comunicare con la sonda, lasciata tutta sola nel freddo vuoto dello spazio.