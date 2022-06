Contatti doppi addio con iOS 16: la nuova feature per la rubrica di iPhone

Dopo avervi parlato dell'aggiornamento dell'app Mail di iOS 16, tocca ora ad una nuova e utilissima feature introdotta da Apple sul suo nuovo sistema operativo per iPhone, che stavolta riguarda la rubrica dello smartphone. Nello specifico, gli ingegneri di Cupertino hanno trovato un modo per unire tra loro i contatti duplicati sui device della Mela morsicata.

Con l'aggiornamento ad iOS 16, in particolare, la rubrica degli iPhone sarà in grado di trovare contatti con lo stesso nome o con nomi molto simili, identificando tutti i duplicati e mostrando agli utenti la loro presenza, in modo da facilitare la revisione della rubrica e da evitare la perdita di numeri di telefono, indirizzi mail e altre informazioni di amici, colleghi e parenti.

In cima alla lista dei contatti, infatti, apparirà, dopo aver installato l'aggiornamento ai iOS 16, un avviso sui contatti duplicati, che spiegherà quanti di questi sono stati trovati nelle rubrica e quali sono. Cliccando sull'interfaccia sarà possibile visualizzare uno ad uno tali contatti e unirli in un'unica scheda.

Il processo, come potete vedere dall'immagine in calce, è estremamente semplice e intuitivo, e potrebbe permettere agli utenti di risparmiare molto tempo e tenere ordinata la rubrica. Finora, infatti, iOS non presentava feature simili, mentre la duplicazione di contatti, specie tra quelli importati da servizi mail e di posta, era piuttosto comune.

Ad ogni modo, il miglioramento della gestione della rubrica di iPhone non è sicuramente il più incisivo dei cambiamenti in arrivo con iOS 16: al contrario, tra questi ultimi troviamo invece il restyling completo di app come Home, Wallet, Mail e Messaggi, che contribuiscono a rendere la nuova versione di iOS uno degli aggiornamenti più corposi mai pubblicati da Apple.