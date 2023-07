Mentre la notizia di esseri "biologici" recuperati dal governo degli Stati Uniti - secondo un funzionario di alto grado dei servizi di intelligence intervistato dal Congresso - fa il giro del mondo, gli scienziati avvisano che il primo contatto con gli alieni potrebbe causare un genocidio di umani.

I motivi sono tanti. Innanzitutto attualmente la maggior parte delle attività relative alle comunicazioni extraterrestri e alle prove di queste ricadono sotto il programma SETI. I ricercatori sono quasi sempre studiosi STEM - scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - e ci sono pochissimi esperti delle scienze sociali e umanistiche che hanno avuto l'opportunità di contribuire alla preparazione per il primo contatto.

Così il gruppo di lavoro dietro questo nuovo documento, che si occupa di analizzare e studiare la storia dei popoli indigeni della Terra, ha sollevato la questione dell'etica dell'ascolto. L'atto di ascoltare è già di per sé una "fase di contatto". L'ascolto intenso ma indiscriminato potrebbe essere scambiato come un tipo di intercettazione. Se gli umani vengono percepiti inizialmente come irrispettosi o negligenti, il contatto con gli alieni potrebbe portare a situazioni apocalittiche.

Sono tanti gli scienziati che hanno affermato tali perplessità e abbiamo vissuto situazioni simili anche grazie alla storia: attraverso gli eventi di colonizzazione occidentale, anche nei pochi casi in cui i contattati dovevano essere protetti, questo punto di incontro ha portato a violenze brutali, pandemie, schiavitù e genocidi.

Nel frattempo, l'evento iniziale di un messaggio alieno pubblico, o il recupero di corpi o navi, potrebbe innescare eventi a cascata, tra cui azioni militari, estrazione di risorse aziendali e forse persino una riorganizzazione geopolitica. Una cosa è certa: se dovessero emergere prove concrete dell'esistenza di vita extraterrestre, l'umanità si troverebbe di fronte a un cambiamento di paradigma storico... speriamo non finisca però come con la Guerra dei Mondi.