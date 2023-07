Primo contatto con la Sony a6700 e il nuovo 70-200MM F4 Macro: quante novità!

Sony ha infiammato un’estate già parecchio calda presentando tre nuovi prodotti, sia per professionisti che amatori avanzati. Abbiamo messo le mani sulla nuova mirrorless APS-C a6700, il nuovo obiettivo FE 70-200MM F4 Macro G OSS II e il microfono shotgun ECM-M1.

Partiamo dalla nuova Sony a6700. Per descrivere tutte le sue caratteristiche bisognerebbe scrivere un manuale di centinaia di pagine, perdonate dunque il nostro estremo riassunto. Il produttore giapponese ha preso elementi della sua mirrorless di alta gamma a7R 5 e della vlog camera ZV-E1 e li ha fusi in questa mirrorless APS-C estremamente compatta che vanta un sensore di alta qualità, funzioni foto e video avanzate e una capacità di calcolo eccezionale, per un utilizzo estremamente fluido.

Il sensore d’immagine è un CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 26,0 megapixel effettivi, mentre a far funzionare la fotocamera troviamo un processore BIONZ XR. Pensata soprattutto per i fotografi, la a6700 ha comunque funzioni avanzate dedicate al video, possiamo ad esempio girare fino a 120 fps in 4K, inoltre è possibile utilizzare persino il profilo S-Log3 e 14+ stop di gamma dinamica.

Se la parte video è ereditata dalla ZV-E1, il processore e l’intelligenza artificiale applicata alla messa a fuoco sono i medesimi della a7R 5. La a6700 traccia soggetti senza bisogno di spostare manualmente la fotocamera. Il tutto è incastonato in un corpo macchina di appena 493 grammi, con dimensioni di circa 12 cm × 7 cm × 8 cm: una mirrorless ultra-portatile che integra anche un sensore ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi.

Per testarla a dovere non sarebbe bastata una settimana di attività intensa, abbiamo invece avuto meno di un’ora per metterla alla prova ma abbiamo comunque saggiato le sue capacità di calcolo e di tracciamento della messa a fuoco.

Buona anche la qualità d’immagine, anche se i risultati - come sempre - dipendono molto dalla lente utilizzata, fate infatti attenzione ad acquistare la lente “pancake” del kit base, secondo noi meglio puntare su altro per tirare fuori il meglio dalla a6700. Il nostro giudizio non è certo approfondito, visto che al momento non è neppure possibile elaborare i file RAW su Lightroom poiché la fotocamera è stata appena presentata - ma ne riparleremo su queste pagine.

Abbiamo invece potuto saggiare al massimo delle prestazioni il nuovo obiettivo FE 70-200MM F4 Macro G OSS II, una lente zoom eccezionale che riduce peso e dimensioni rispetto alla prima serie.

Uscendo a 9 anni di distanza dal primo 70-200MM G di Sony, integra tutte le ultime tecnologie del produttore giapponese e le differenze si notano eccome, soprattutto per quanto riguarda la messa a fuoco, affilata e veloce grazie a un motore di nuova generazione.

Ora questa lente pesa “appena” 794 grammi senza il suo cavalletto, inoltre è nativamente compatibile con il moltiplicatore 2x di Sony, significa che può diventare un 400 mm ultra-portatile che deve scendere solo a un compromesso: il diaframma passa a F8 con l’utilizzo del moltiplicatore.

Materiali eccezionali al tatto, possibilità di effettuare MACRO 1:1 su tutta la gamma focale, una messa a fuoco più veloce del 20% grazie al motore lineare XD. Provata su una a7R 5, la lente ha sprigionato tutto il suo potenziale convincendoci all’istante.

Chi è solito utilizzare il 70-200MM F4 su fotocamere Sony dovrebbe assolutamente pensare a questo upgrade, che porta con sé svariate novità di rilievo. Avremo però tempo e modo di testare anche lui a tempo debito.

Chiudiamo infine con la terza novità video-fotografica di Sony dell’estate 2023: il microfono shotgun per videomaker ECM-M1, da usare direttamente nella “slitta flash”. Rispetto alla versione precedente abbiamo ora quattro microfoni disposti a rombo, 8 modalità differenti di acquisizione del suono, funzioni avanzate di soppressione dei rumori di fondo, segnale digitale diretto e molto altro. La nuova a6700, il microfono ECM-M1 e l’obiettivo FE 70-200MM F4 Macro G OSS II saranno disponibili nei negozi italiani a partire da fine luglio 2023.

A proposito di nuovi prodotti Sony, abbiamo provato i nuovi auricolari WF-C700N true wireless.