Il Governo Conte II ha usato il golden power sui contratti per il 5G

Il Governo Conte II parte proprio con una misura che riguarda il 5G. Il neoministro del Mise Stefano Patuanelli ha fatto ricorso (in extremis) al golden power per sottoporre a condizioni speciali i contratti di fornitura di 5 operatori telefonici italiani con aziende estere.

I poteri speciali colpiscono gli accordi tra Tim, Vodafone, Wind Tre e Linkem e operatori stranieri, soprattutto quelli cinesi. Mentre a giugno scorso il Governo era intervenuto per inquadrare meglio —a difesa degli interessi nazionali— un accordo tra Fastweb Italia e la sudcoreana Samsung.

Luce verde per i contratti di fornitura, le telco italiane potranno usare le tecnologie delle aziende straniere, ma il Governo ha imposto alcune condizioni per rafforzare la tutela della sicurezza del Paese.

I contratti che sono stati modificati usando il golden power riguardano quasi tutti l'acquisto di tecnologie e componenti per sviluppare le reti LTE e 5G in italia. Gli accordi di Wind Tre, in particolare, erano statti stretti "la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G" con Huawei.

In questa fase i contratti sono semplicemente stati congelati, tant'è che le aziende devono ancora ricevere notifica del provvedimento, nonché delle misure che saranno imposte dal Governo. È anche importante notare che il Governo Conte II è intervenuto facendosi forza di un decreto legge mai convertito e che, proprio per questo, scade il 9 settembre. Lunedì prossimo. Insomma, o il Governo Conte applicava il golden power adesso, o la partita era persa.