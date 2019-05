Dietro ogni contenuto che guardi su Netflix si cela il linguaggio Python

Dietro ogni singolo contenuto che hai guardato su Netflix c'è il linguaggio di programmazione Phython. Viene usato per quasi la totalità dei passaggi che portano le serie TV e i film sugli schermi di casa nostra.

Infatti il linguaggio di programmazione, come spiegano i dipendenti di Netflix, è usato per l'intero ciclo di vita dei contenuti: dagli strumenti di sicurezza, all'algoritmo che decide quale serie TV suggerirti di guardare, o personalizza gli artwork a seconda del target demografico dell'utente, per arrivare al network CDN Open Connect.

I dettagli sull'utilizzo del linguaggio sono stati diffusi dalla stessa Netflix poco prima di un evento della Python Software Foundation che si terrà la prossima settimana a Cleveland.

Come spiega ZDNet Phyton in rapido tempo è diventato uno dei linguaggi più amati e utilizzati, prendendo il ruolo di Java: viene usato dall'analisi dei dati, al machine learning per arrivare al web development.

"Python has long been a popular programming language in the networking space because it's an intuitive language that allow engineers to quickly solve networking problems", ha spiegato il senior software engineer di Netflix Amijith Ramanujam.

Poi Netflix usa un tool proprietario che si chiama Metaflow, e che Ramanujam definisce come "Phyton spinto ai suoi limiti".

