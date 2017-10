Continental sviluppa un nuovo sistema audio senza altoparlanti

Il fornitore tedesco di componenti per il settore automobilisticoha sviluppato un nuovo sistema audio senza altoparlanti per le auto che prende il nome di “”.

Continental afferma che il nuovo sistema audio ridurrà la quantità di peso tradizionalmente occupata dagli altoparlanti per auto fino al 90%, usando le vibrazioni superficiali per trasmettere il suono, come un violino. Il sistema sviluppato da Continental sostituisce gli altoparlanti con degli attuatori che sono attaccati dietro i pannelli dell'auto e che creano micro vibrazioni che vengono poi trasportate dalle superfici.

Dimitrios Patsouras, direttore di ingegneria di Continental riferisce che diverse parti dell'abitacolo di un'auto sono adatte a fornire diversi tipi di intervalli di frequenza. "Una parte specifica dell'auto è adatta per le alte frequenze mentre i pannelli delle porte, per esempio, hanno le proprietà giuste per generare frequenze medie. Simile alla tecnologia degli altoparlanti, usiamo componenti di grandi dimensioni come il rivestimento del tetto per generare basse frequenze".

I tradizionali sistemi audio ad alta definizione possono utilizzare decine di altoparlanti che aggiungono peso all'auto e che occupano un discreto spazio interno. Continental afferma che il suo sistema non solo alleggerisce il carico fino a 14 kg, ma libera anche uno spazio interno significativo e richiede inoltre meno potenza per funzionare, rendendolo ideale per le auto elettriche.

Ci sono anche alcune preoccupazioni però da parte di Continental che afferma: "se interi pannelli vengono utilizzati per trasmettere il suono, l'esperienza d'uso potrebbe essere compromessa se un passeggero si appoggia contro una porta". Continentale riferisce che manca ancora qualche anno prima che la tecnologia sia pronta per debuttare sul mercato, ma sarà comunque possibile vederla dal vivo a Gennaio presso il CES di Las Vegas.