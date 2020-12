Nessun continente è libero dal Covid-19: anche in Antartide rilevati i primi casi

L'Antartide è un continente puro, intaccato e mai conquistato dalle voglie espansionistiche dell'Uomo. Un luogo di pace e di scienza in cui solo pochissime persone hanno accesso ogni anno. Purtroppo, la sua purezza è stata contaminata dal Covid-19, facendo segnare molti positivi in poco tempo.

La notizia è stata data dai media cileni e subito ha fatto il giro del mondo, venendo riportata fin dal New York Times e dalle principali testate internazionali: a quanto pare in Antartide sono stati registrati ben 36 casi di persone positive al coronavirus Sars-Cov-2, tutte stanziate nella base scientifica di ricerca "General Bernardo O'Higgins Riquelme" del Cile.

Le persone coinvolte sono 26 membri delle forze armate cilene e 10 addetti alla manutenzione di stanza presso la base, i quali si sono sottoposti ai dovuti test solo dopo aver sviluppato già i primi sintomi. Le restanti 60 persone che abitavano l'intera stazione sono state evacuate e messe in quarantena come da prassi ma, stando a quanto riportato dai media, una nave marina cilena di ritorno dall'Antartide ha registrato tre casi sospetti.

La O'Higgins non è l'unica stazione di ricerca sul Continente Bianco, ma ve ne sono circa 40 di varia nazionalità, tra cui Stati Uniti e anche l'Italia (Stazione Mario Zucchelli). A questo proposito è intervenuto un portavoce della US National Science Foundation, dichiarando: "Il personale delle stazioni del programma antartico statunitense non ha avuto interazioni con le stazioni cilene in questione o con il personale che vi risiede. Per ora rimaniamo impegnati nel non effettuare alcun scambio di personale né accetteremo turisti".

In genere in Antartide la popolazione umana si aggira sui 1000 individui ogni anno, e il modo di vivere non permette un grande lusso: il distanziamento non è facile da mettere in atto dovendo vivere in basi non progettate per concedere grandi spazi personali. Il Council of Managers of National Antarctic Programs ha avvertito che il virus potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" nel continente, dato l'ambiente estremo e le risorse mediche e sanitarie limitate.

