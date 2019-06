Continua il 2019 da record per il Bitcoin: superati i 9.000 Dollari

Il 2019 si appresta ad essere un anno da record per il Bitcoin. Secondo CoinMarketCap, infatti, la criptovaluta più importante al mondo ha da poco raggiunto il valore massimo degli ultimi 13 mesi: i 9.000 Dollari di valore.

La moneta virtuale infatti non raggiungeva questo livello dagli inizi di maggio 2018. Come dicevamo poco sopra però, non si tratta dell'unico record che la criptovaluta ha toccato nel corso dell'anno da poco cominciato: solo un mese fa avevamo riportato la notizia del record di 8.000 Dollari, che secondo molti era trainato da un misterioso investitore che aveva effettuato importanti investimenti nel mercato. Il Bitcoin non raggiungeva quella cifra da Luglio 2018.

Come sempre, è difficile individuare esattamente cosa stia causando questo nuovo rialzo, e sul web sono tante le teorie emerse a riguardo.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia, il Bitcoin viene scambiato a 9.172,45 Dollari. Il trend positivo interessa anche altre le altre monete virtuali: Ethereum è a 271,53 Dollari, XRP a 0,432300 Dollari, Litecoin a 135,66 Dollari, eOS a 7,05 Dollari e Tether ad 1 Dollaro.

Complessivamente tutto il mercato è in territorio positivo, e sarà interessante vedere l'andamento dei prossimi giorni. Che sia alle porte un nuovo boom del Bitcoin?