Continua il Bastard Black Friday di Unieuro: 10 offerte da non perdere su TV OLED 4K

Continua anche oggi il Bastard Black Friday di Unieuro, che ha preso il via nella giornata di ieri e sarà disponibile fino all'8 Luglio 2020 sul sito web della catena di distribuzione. Quest'oggi ci soffermiamo sui TV OLED e QLED 4K, su cui vengono proposte delle promozioni molto interessanti.

TV OLED e QLED in offerta per il Bastard Black Friday di Unieuro

Partiamo da Samsung. Unieuro permette di acquistare a 699 Euro il TV RU8000 UHD 4K da 65 pollici, il 53% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre sull'UE43TU7170U da 43 pollici 4K della Series 7 viene proposto uno sconto del 12% a 349 Euro, per un risparmio di 50 Euro, pari al 12%, con la variante da 55 pollici 4K che è disponibile a 499 Euro, dai 549 Euro precedenti.

Salendo di fascia invece troviamo il QLED 4K da 65 pollici Q90R a 1.699 Euro, per una riduzione del prezzo di 1.800 Euro. Il Samsung QE55Q60TAU da 55 pollici Ultra HD invece può essere acquistato ad 899 euro.

Più limitata invece la proposta di TV Sony: il KD-49XG9005 da 49 pollici 4K HDR Ultra HD con Voice Remote è disponibile a 699 Euro, il 33% in meno dai 1.049 Euro precedenti. Stesso discorso per Philips, che propone solo il 65PUS6754 da 65 pollici a 599 Euro.

Per quanto riguarda LG, invece, l'OLED55B9SLA da 55 pollici è disponibile a 1.199 Euro, il 25% in meno dai 1.599 Euro di listino, mentre il NanoCell 49SM8050PLC da 49 pollici viene proposto a 499 Euro, lo stesso prezzo del 49SM8200PLA da 49 pollici.