Continua il Black Friday di ePrice: tantissimi TV Philips e Samsung in sconto

Continua la Black Marathon di ePrice, la marcia d'avvicinamento della catena di distribuzione al Black Friday 2019. Quest'oggi il negozio propone un'ampia gamma di prodotti in offerta, tra cui figurano tanti TV QLED targati Samsung ed alcuni notebook.

Partendo proprio dai TV QLED, il QE65Q85RATXZT da 45 pollici 4K Ultra HD è disponibile al prezzo di 1799,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1999,99 Euro di listino, mentre lo stesso modello ma con diagonale da 65 pollici passa a 1099,99 Euro, l'8% in meno dai 1199,99 Euro precedenti. Se invece si desidera optare per un TV QLED 8K, il QE75Q900RATXZT da 75 pollici passa a 3699 Euro, 200 Euro in meno dai 3899,99 Euro di listino. Salendo ulteriormente di fascia, troviamo il QE65Q90RATXZT da 65 pollici a 2299,99 Euro, 200 Euro in meno rispetto al prezzo precedente.

Passando a Philips invece, la TV a LED Ultra HD 4K 55PUS7304/12 da 55 pollici è disponibile a 649,99 Euro, mentre il modello 55PUS8804/12 sempre da 55 pollici passa a 699,99 Euro.

Se invece siete interessati ad un notebook, l'Ideapad S340-15API di Lenovo è disponibile a 499,99 Euro, mentre il Legion Y540-15IRH passa al prezzo di 1499,99 Euro, mentre Ideapad L340 passa a 799,99 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.