Continua il Black Friday di Mediaworld: 22% di sconto su tutto, solo oggi!

Continua la marcia d’avvicinamento di Mediaworld al Black Friday. Nell’ambito del “Black November” che ha preso il via da inizio mese, la catena di distribuzione propone oggi una super promozione che permette di ottenere il 22% di sconto su tutto.

L’offerta arriva in occasione del Single’s Day, che si festeggia oggi 11 Novembre. Da qui la scelta di proporre il 22% di sconto, inserendo semplicemente nel carrello qualsiasi prodotto presente in listino, ad esclusione di tutti i nuovi modelli iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini ed iPhone Pro Max, tutti i prodotti rientranti nella promozione Samsung Members, tutti gli iPhone 11/128, tutti gli iPhone Pro 64, tutti i Samsung Note 20, tutti gli Apple Watch, gli Airpod ed Airpod Pro, i notebook, le console, le stampanti, Dyson Airwrap ed ovviamente tutti i servizi in abbonamento e prevendita, oltre che i prodotti di editoria come polizze, liste nozze e gratta e vinci. Non è possibile godere della promozione meno sugli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi.

Tutti i dettagli della promozione sono disponibili sulla pagina dedicata, che resterà accessibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 11 Novembre 2020. Lo sconto sarà applicato direttamente nel carrello nel momento in cui si effettua l’aggiunta. La promozione non è valida nei negozi ma solo online.