Continua il Black Friday di Mediaworld: super sconti fino al 29 Novembre

Continua il Black Friday di Mediaworld. La catena di distribuzione ha infatti rinnovato il volantino in scadenza ieri ed ha annunciato che il nuovo cartellone pubblicitario, attivo da oggi online e nei negozi, sarà disponibile fino al 29 novembre.

Partendo dal comparto dei TV, segnaliamo che l'LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici passa a 1199 Euro, con un risparmio di 450 Euro. Interessante anche la promozione sul Sony XR65A80J da 65 pollici, che passa a 1799 Euro, dai 2599 Euro precedenti.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte passa a 649 Euro, 70 Euro in meno dal prezzo di lancio, mentre Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 42mm in alluminio grigio siderale è disponibile a 199,99 Euro. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella variante 8/128GB è disponibile a 348 Euro, ma tra le promozioni troviamo anche lo Xiaomi Mi Smart Band 5 a 19,99 Euro.

Tra le offerte sui computer, invece, il Samsung Galaxy Book nella colorazione Mystic Silver passa a 798 Euro, mentre il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte può essere acquistato a 1229 Euro.

La lista completa delle offerte del Black Friday di Mediaworld può essere consultata direttamente a questo indirizzo.