Continua il Black Friday NVIDIA: ecco i migliori affari ancora disponibili

Le offerte del Black Friday di NVIDIA proseguono anche per sabato 25 novembre 2023. Oltre alla Shield TV Pro in offerta, c'è quindi ancora qualche ora per approfittare delle promozioni su PC da gaming e schede video nei principali negozi di elettronica del territorio e shop online.

Su Amazon Italia, per esempio, sono ancora presenti la RTX 4060 Ti Ventus 3X di MSI al prezzo di 433,50 euro per la versione da 8GB. La RTX 3050 Ventus 2X, entry level della scorsa generazione, invece, viene proposta a 230,80 euro.

Molto interessanti anche i laptop, con l'Acer Nitro V in prima fila: proposto a 849 euro, vanta sotto la scocca la presenza di un i5-13420H e di una RTX 4050, con 16GB di RAM, SSD da 512GB e schermo da 15,6 pollici (FullHD, 144Hz).

Ulteriore ribasso per l'MSI Katana 15, che dai 1.479 euro consigliati passa agli attuali 1.299 euro, con display da 15,6 pollici (FullHD, 144Hz), i7-12650H e RTX 4070. In questo caso, la memoria RAM DDR5 è da 16GB e l'archiviazione totale è di 1TB su SSD PCIe Gen4.

Le promozioni, partite il 24 novembre in occasione del Black Friday 2023, proseguiranno ancora per qualche giorno; tuttavia, quelle elencate sono alcune delle ultime occasioni dal momento che tanti altri prodotti, soprattutto su Amazon, sono già andati esauriti.