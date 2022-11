Continua il Black Friday da Trony: Samsung Galaxy Watch4 Classic a metà prezzo

Nonostante il Black Friday 2022 sia effettivamente trascorso, il volantino Black Friday di Trony risulta ancora attivo. Al suo interno spiccano diversi prodotti tech a prezzi davvero speciali, tra cui il Samsung Galaxy Watch4 Classic a metà prezzo. Analizziamo nel dettaglio la promozione in questione.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic proposto è la variante da 46mm, caratterizzata da un display Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione pari a 450 x 450 pixel. Il design in acciaio inossidabile con ghiera interattiva garantisce all’orologio molta eleganza, e i materiali premium in toto si fanno notare sia al tatto che all’occhio. Il sistema operativo installato è WearOS, e non mancano i consueti sensori per monitorare sonno, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e stress.

Lo smartwatch citato normalmente costa 399,90 euro da Trony ma, fino al 30 novembre prossimo, scende a 199,90 euro grazie a un taglio del 50%. Non sono incluse le spese di spedizione, stimate attorno ai 5,99 euro. Il pagamento può comunque essere completato in tre rate con Klarna senza alcun interesse, per coloro che preferiscono dilazionare la detta cifra. L’offerta, specifichiamo, è valida sia online che presso i punti vendita Trony.

Sempre dallo stesso volantino abbiamo ripreso anche un TV Samsung Neo QLED a 500 euro in meno.