Continua il Black Friday di Unieuro: tante offerte fino al 2 Dicembre nel nuovo volantino

Continuerà fino al 2 Dicembre il Black Friday 2019 di Unieuro. La catena di distribuzione ha infatti annunciato che il "Black Addams Friday" si protrarrà fino al giorno del Cyber Monday: vediamo quali sono le offerte migliori.

Le AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless sono disponibili al prezzo di 179 Euro, il 21% in meno rispetto ai 229 Euro di listino, mentre il modello con custodia classica passa a 149 Euro.

In offerta troviamo anche Google Chromecast, a 29,90 Euro, il 23% in meno dai 39 Euro di listino; Google Nest Hub è scontato ad 89,90 Euro. In sconto c'è anche Google Home, a 69,90 Euro, il 30% in meno dai 99,90 Euro imposti dal colosso di Mountain View.

Tra gli sconti citiamo anche quello sul Samsung Gear S3 Frontier, a 179,90 Euro. Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 249 Euro, per un risparmio del 16%.

Apple porta in promozione Apple Watch Series 5 con cassa da 44 millimetri, a 449 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 489 Euro del produttore. iPad Air da 32 gigabyte può essere portato a casa a 299 Euro, per un risparmio di 90 Euro netti.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.