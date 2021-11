Continua il Black Friday di Xiaomi: 100 Euro di sconto sui POCO

Il Black Friday 2021 di Xiaomi continua anche oggi 25 novembre 2021, con una serie di offerte molto interessanti sugli smartphone della gamma POCO. Il marchio cinese infatti sconta sia il POCO X3 Pro che il POCO F3 5G, su cui è possibile godere di riduzioni molto interessanti.

Nella fattispecie, il POCO X3 Pro, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte, può essere acquistato a 199,90 Euro: si tratta di una riduzione di 100 Euro rispetto ai 299,90 Euro di listino. Lo smartphone in questione è dotato del chipset Snapdragon 860, un DotDisplay con refresh rate da 120Hz e rivestimento Gorilla Glass 6. La batteria è invece da 5160 mAh.

In sconto troviamo anche POCO F3 5G, nel modello con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna che può essere acquistato a 299,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino. In questo caso siamo di fronte ad uno smartphone con Snapdragon 870, display AMOLED 120Hz e doppio altoparlante con Dolby Atmos.

Le promozioni del Black Friday 2021 di Xiaomi continueranno anche nelle prossime ore, e vi invitiamo a restare su queste pagine ed a seguire l’hub di Everyeye dedicato al Black Friday 2021 dove vengono raccolti tutti gli sconti più interessanti.