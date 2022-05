Continua la campagna 'Pronte e in Stock' di NVIDIA: RTX 30 di nuovo disponibili

Continua la campagna Pronte in Stock di NVIDIA. Quest’oggi il produttore annuncia gli ultimi aggiornamenti dell’iniziativa, che prosegue con nuove disponibilità di GPU da parte dei negozi partner.

Nello specifico, sono disponibili i seguenti modelli:

GPU Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8G , disponibile presso - al prezzo di 799€ Ak Informatica

, disponibile presso - al prezzo di 799€ Ak Informatica GPU Palit GeForce RTX 3050 Dual 8G , disponibile presso - al prezzo di 389€ Ak Informatica

, disponibile presso - al prezzo di 389€ Ak Informatica GPU Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC , disponibile presso - al prezzo di 489€ Ak Informatica

, disponibile presso - al prezzo di 489€ Ak Informatica Desktop Next PC Gaming NBOX 73 , disponibile presso - al prezzo di 825€ Next

, disponibile presso - al prezzo di 825€ Next Desktop Next PC Gaming NBOX 61, disponibile presso -al prezzo di 2239€ Next

Nessuna indicazione, ovviamente, sul numero di unità disponibili ma come avvenuto anche in altre circostanze consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. Le GPU NVIDIA consentono di sfruttare tecnologie come il ray tracing, ma anche il DLSS che garantisce un aumento delle performance senza compromettere la qualità dell’immagine, e NVIDIA Reflex che offre una minore latenza di sistema nei giochi più competitivi.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della campagna sul sito NVIDIA, dove sono presenti anche indicazioni sulle specifiche. NVIDIA evidenzia che "i prezzi sono gestiti dal rivenditore e sono soggetti a modifica", e per tale ragione vi rimandiamo alle singole pagine.