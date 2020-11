Continua il Change Black Friday di Unieuro: tantissime offerte fino al 30 Novembre

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro proroga il Change Black Friday fino al 30 Novembre 2020. La catena di distribuzione, come avvenuto anche in passato, propone un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo quali sono le più interessanti.

il TV LG OLED55BX6LB da 55 pollici passa al prezzo di 999 Euro, per un risparmio del 37% rispetto ai 1599 Euro di listino. In sconto anche il Samsung Galaxy S20 FE, che è disponibile a 499 Euro, per un risparmio del 25%.

Tra gli sconti troviamo anche l'LG 49UN73006LA da 49 pollici a 359 Euro, oltre che il Samsung QE55Q70TAT da 55 pollici a 699 Euro ed il QE65Q800TAT da 65 pollici a 2499 Euro.

Fronte smartphone, l'iPhone SE di seconda generazione viene proposto a 469 Euro, l'iPhone Xr da 64 gigabyte invece passa a 529 Euro. Interessante anche la promozione sullo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, a 229,90 Euro, mentre il Galaxy A20s viene scontato a 129,99 Euro.

Per quanto riguarda i notebook, il Lenovo IdeaPad 3 è disponibile a 799,99 euro, per un risparmio del 15% se si confronta al prezzo di listino.

Unieuro garantisce la consegna gratuita su tutti i prodotti, e la possibilità di richiedere anche il ritiro contestuale in negozio a costo zero. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.