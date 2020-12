Continua la corsa del Bitcoin: superati i 23mila Dollari di valore

Non sembra placarsi la corsa del Bitcoin. A poco più di 24 ore dal raggiungimento dei 20mila Dollari, la criptovaluta non sembra registrare alcun tipo di rallentamento ed infatti in giornata odierna ha sfondato quota 23mila Dollari di valore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la moneta virtuale viene scambiata a 22.754,73 Dollari, ma qualche minuto fa ha ampiamente raggiunto i 23mila Dollari di valore.

Ethereum invece è a quota 659,37 Dollari, in crescita dell'11,07% rispetto a 24 ore fa. XRP cresce del 27,67% ed è a 0,583492 Dollari, mentre Tether scende dello 0,56% a 0,995061 Dollari, ed è l'unica moneta virtuale a registrare questa inversione di tendenza.

E' innegabile quindi che queste vacanze di Natale siano ampiamente caratterizzate caratterizzate da questa nuova corsa del Bitcoin, che tre ani fa aveva registrato un andamento simile senza però mai raggiungere tali cifre. Le motivazioni come sempre non sono note: probabile che molti vedano nella moneta virtuale un nuovo bene rifugio.

Solo qualche mese fa il Bitcoin aveva superato quota 19mila Dollari, a conferma di una corsa che è iniziata già da parecchio.