Continua la corsa dei Bitcoin: il valore supera gli 11 mila Dollari!

Non sembra fermarsi la corsa del Bitcoin, la moneta virtuale ormai finita sulla bocca di tutti, che continua la propria crescita dopo lo storico traguardo dei 10.000 Dollari raggiunti nella giornata di ieri.

E se poco più di ventiquattr'ore fa parlavamo di un record storico per la criptovaluta, oggi siamo qui ad aggiornarvi nuovamente sul pico toccato dalla moneta, perchè come annunciato da Coinmarketcap, il principale osservatore relativo al valore delle monete virtuale, ha annunciato che il Bitcoin ha toccato quota 11.093,70 Dollari di valore, in aumento del 10,61% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.

La capitalizzazione di mercato, alla luce di questo nuovo incremento, ha raggiunto i 185,395 miliardi di Dollari.

Nonostante ciò, però, i principali esperti del settore continuano ad avanzare dubbi sulla tenuta del BitCoin. Federico Paesano, senior financial investigation specialist del Basel Institute of Governance, ha assicurato che "i fondi istituzionali non si sono ancora riversati sulle criptovalute", ma è altrettanto interessante notare che ad oggi i Bitcoin vengono utilizzati principalmente in Brasile, India ed Africa.

Edoardo Narduzzi di RoboAdvisor Coin sottolinea che "il Bitcoin esiste finchè legalmente sarà consentito lo scambio", dal momento che fino ad ora i regolatori ancora non sono intervenuti.

Margrethe Vestagher ha annunciato che l'Unione Europea sta "indagando per conoscere il fenomeno e capire se ci saranno ripercussioni sull'economia reale, dal momento che ci sono dei lati oscuri". Nel frattempo, però, gli investitori continuano a sorridere.