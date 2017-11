Continua la crescita del BitCoin: superati gli 8.200 Dollari!

Nuovo record storico per il Bitcoin. Dopo una settimana in cui la criptovaluta più famosa del mondo aveva registrato un brusco calo, per poi riguadagnare terreno a seguito del mancato hard folk, è notizia di pochi minuti fa che la moneta ha sfondato la barriera degli

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il sito ufficiale bitcoin.com riporta che il valore singolo della moneta sarebbe di 8.238,16 Dollari, il che porta la capitalizzazione di mercato a 137,5 miliardi di Dollari, un record assoluto.

Nel corso del 2017, come ci ricorda Coinbase il valore è aumentato dell’899,69%, con il valore singolo del Bitcoin cresciuto di 6.245,71 Euro. La tendenza positiva è confermata anche dal grafico che vi portiamo in calce, proveniente dal famoso Wallet online.

Sono sempre più, infatti, gli investitori che stanno scommettendo sulla criptovaluta, nonostante l’incertezza avanzata da alcuni analisti ed anche da molti istituti finanziari come la Banca d’Italia, che ne sconsiglia l’utilizzo.