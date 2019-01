Continua la crescita di vinili e musicassette, calano i CD

Il revival di vinili e musicassette è continuato anche lo scorso anno, a conferma del fatto che non si trattava di una moda passeggera. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da BuzzAngle, nel corso dello scorso ano la crescita di quelli che ormai erano stati etichettati come vecchi supporti per l'ascolto di musica è continuata.

Nello specifico, le vendite dei vinili sono cresciute del 12% da 8 a 9,7 milioni di unità, mentre quelle delle musicassette hanno riportato un +19% dalle 99.400 unità del 2017 alle 118.200 unità del 2018, il tutto solo negli Stati Uniti. Ovviamente i dati sono inferiori a quelli dello streaming musicale, che con tinua a macinare numeri da record, ma si tratta comunque di dati impressionanti per due formati vecchi ormai decenni.

BuzzAngle si sofferma sul fatto che la crescita della popolarità dei due formati è trainata da album più datati: oltre il 66% delle vendite di vinile sono rappresentate da album che hanno più di tre anni. In testa troviamo i dischi di Michael Jackson, Beatles, Fleetwood Mac e Pink Floyd, mentre tra gli album più giovani continua a ritagliarsi una parte importante di spazio la colonna sonora dei Guardiani della Galassia.

Discorso diverso per le musicassette, le cui vendite sono trainate per la maggiore dalle nuove versioni, ma il 52,5% delle unità vendute sono rappresentate da album che hanno più di tre anni. Il rapporto però rileva che meno del 32% delle unità vendute riguardava album distribuiti da meno di un anno e mezzo, rispetto a circa un quarto delle vendite di vinile.

Ancora in calo le vendite dei CD, i quali si trovano nella spiacevole condizione di non essere attraenti per gli amanti del retrò. Nonostante ciò, però, i compat disc continuano ad essere il formato più popolare, con oltre 60 milioni di vendite, in calo del 18,5% rispetto all'anno precedente, il che ha portato ad un calo totale delle vendite di album fisici di oltre il 15%.

Continua la crescita dello streaming, la cui popolarità è aumentata del 41,8% lo scorso anno, la crescita più importante di sempre.