Continua a espandersi rete 5G TIM: aggiunte 8 nuove città principali e altri comuni

Dopo l’ultimo aggiornamento di giugno sulla espansione della rete 5G TIM in Italia, l’operatore telefonico italiano conferma l’espansione del 5G in altre località della penisola, tra cui 8 città principali e 9 piccoli comuni. Di quali si tratta? Di seguito troverete l’elenco completo.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’elenco delle località coperte dalla rete mobile di quinta generazione gestita dall’operatore di Pietro Labriola vede l’aggiunta delle seguenti città: Andria, Avellino, Belluno, Catania, Matera, Pisa, Trieste e Venezia. A queste grandi zone urbane si aggiungono quindi nove comuni italiani: Brogliano, Castelvetere in Val Fortore, Castelvetrano, Galatone, Laurenzana, Margherita di Savoia, Paterno, Robbiate e San Quirino. Infine, troviamo anche tre nuove località turistiche: Cesenatico, Orbetello e Bagnoregio.

Così facendo, TIM conferma che ora gli utenti con SIM compatibili con il 5G possono sfruttare la rete mobile ad alta velocità in 28 città, 13 località turistiche e 86 piccoli comuni. L’intera lista può essere visualizzata nel dettaglio sul sito dedicato TIM. Ricordiamo, dunque, che la rete 5G TIM può arrivare a un massimo di 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload.

Proprio a proposito dello stesso operatore telefonico, se siete interessati a cambiare SIM eccovi le offerte di portabilità TIM disponibili ad agosto 2022, con prezzi che partono da 7,99 Euro al mese.