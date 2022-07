Continua espansione 5G in Europa: Nokia batte ancora Ericsson e Huawei

Prosegue l’espansione del 5G in tutto il mondo: mentre lo scorso aprile l’Unione Europea ha dato 2 miliardi di Euro all’Italia per l’estensione della copertura, in queste giornate sembrerebbe che Nokia abbia firmato un accordo quinquennale in Norvegia battendo Ericsson e Huawei, rivali nel Vecchio Continente.

Come riportato da Gizchina, la storica società finlandese si sarebbe aggiudicata l’accordo con l’operatore mobile norvegese Ice per aggiornare ed espandere la sua infrastruttura di rete wireless 5G in tutto il paese: si parla di lavori su circa 3.200 stazioni base per soddisfare gli standard moderni, ma anche dell’aggiunta di 3.900 nuove stazioni base entro il 2026.

Continua quindi la sfida tra Nokia, Ericsson e Huawei, dato che la prima società attualmente conterebbe su oltre 200 contratti per la rete mobile di quinta generazione. Tra l’altro, il CEO Pekka Lundmark lo scorso mese ha ribadito alla stampa che gli occhi sono già puntati sul 6G: secondo lui, la sesta generazione della rete mobile dovrebbe infatti arrivare intorno al 2030.

Peraltro, lo stesso Lundmark ha poi dichiarato, in merito all’espansione nei paesi scandinavi, quanto segue: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con Telia Company. Da oltre mezzo secolo collaboriamo con Telia per fornire la connettività migliore della categoria, ora che continua nell'era del 5G, poiché forniamo la tecnologia RAN di Telia in Finlandia e la sua rete principale 5G nelle nazioni nordiche e baltiche. Non vedo l'ora di continuare questa nostra stretta collaborazione negli anni a venire”.

À propos di Nokia, a fine giugno si è parlato del possibile debutto imminente di Nokia G400 5G, nuovo smartphone entry-level con display a 120Hz.