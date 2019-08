Continua il Fuoritutto Unieuro: sconti fino al 50% su TV e smartphone

Unieuro ha annunciato di aver prorogato il Fuoritutto fino al 29 Agosto. Sono tante le offerte proposte dalla popolare catena di distribuzione, che toccano quota 50% su alcuni prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo le migliori.

Ad esempio, Huawei Mate 20 Lite da 64 gigabyte può essere acquistato a 189,90 Euro, il 45% in meno rispetto ai 349,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche le Galaxy Buds di Samsung, a 129 Euro dai precedenti 149 Euro, mentre il Galaxy Watch può essere portato a casa a 279 Euro, il 15% in meno se confrontato ai 329 Euro precedenti.

Unieuro propone in offerta anche il monopattino elettrico di Xiaomi, a 369 Euro, per un ribasso di 30 Euro rispetto al prezzo imposto dal produttore. Fronte iPhone citiamo l'Xr da 64 gigabyte brandizzato TIM a 749 Euro, che garantisce un risparmio di 140 Euro.

Non mancano all'appello i televisori. Il Samsung UE65RU7170U da 65 pollici 4K Ultra HD può essere portato a casa a 679 Euro, il 32% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. L'LG 43UM7450 da 43 pollici passa invece a 429 Euro, dai precedenti 549 Euro. Sony invece porta in volantino la KD-49XG00S, a 1099 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile qui.

