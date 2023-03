Continua la GeForce Week: da Drako sconti su GPU Serie 30 e 40

Dopo gli sconti della scorsa settimana per la GeForce Week, anche quest’oggi si rinnovano le offerte sulle GPU Serie 30 e 40. Questa volta, le promozioni vengono proposte da Drako, ed abbracciano diversi modelli custom di ASUS ed MSI.

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 30 su Drako:

Per quanto riguarda le GPU RTX Serie 40, invece, Drako propone le seguenti offerte:

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio al prezzo promo di €1,549

Asus GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix 12G al prezzo promo di €1,149

Come evidenziato dalla stessa NVIDIA, i vari modelli di GPU offrono un aumento delle prestazioni grazie al Deep Learning Super Sampling ed NVIDIA Reflex, che è in grado di ridurre la latenza per offrire la migliore reattività durante il gameplay.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo e come avvenuto in precedenza consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti di uno o più modelli, dal momento che la disponibilità potrebbe essere limitata a poche unità.