Continua la GeForce Week: sconti su GPU Serie RTX Serie 30 e 40

Anche questa settimana continua la GeForce Week di NVIDIA, da AKinformatica che tramite la pagina dedicata propone una serie di offerte molto interessanti sulle schede grafiche del merchio, tra cui quelle della Serie RTX 30 ed RTX 40.

Di seguito alcune delle promozioni più interessanti riguardanti le GPU RTX Serie 30:

Le GPU GeForce RTX Serie 30 sono basate sull’architettura Ampere di seconda generazione ed offrono il supporto hardware per il ray tracing ed il DLSS di terza generazione.

Per quanto concerne le GPU della RTX Serie 40 in offerta invece segnaliamo la PNY GeForce RTX 4070 Ti al prezzo promo di €949 . Le schede video della gamma sono basate sull’architettura Ada Lovelace, ma entrambe le lineup integrano anche la tecnologia NVIDIA Reflex che offrono una latenza minima ed una migliore reattività e migliori prestazioni anche per i creator grazie al driver NVIDIA Studio.

Tutte le offerte di AKInformatica della GeForce Week possono essere consultate direttamente attraverso questo indirizzo, con tutte le informazioni del caso.