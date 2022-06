Continua la graffiante campagna marketing di Nothing Phone (1): 100 unità all'asta!

La scorsa settimana abbiamo scoperto il form factor del Nothing Phone (1) e la sua data di lancio, che dovrebbe essere fissata per il 12 luglio prossimo. Tuttavia, emerge oggi che la compagnia di Carl Pei venderà 100 unità del suo smartphone in largo anticipo, già il 21 giugno.

L'azienda, infatti, ha annunciato una partnership con il portale StockX, che si occupa di aste e vendite di oggetti da collezione come figurine, borse, abbigliamento firmato e sneakers, per un'asta relativa ai primi 100 modelli di Nothing Phone (1).

La particolarità dell'asta, che sembra essere l'ultimo marketing stunt della graffiante campagna promozionale di Nothing, è che essa si terrà più di 20 giorni prima del lancio effettivo del Nothing Phone (1), la cui uscita è programmata per il 12 luglio prossimo. Inoltre, non è nemmeno chiaro se il Phone (1) debutterà prima in alcuni mercati, come quello indiano (Paese dove Nothing produce il suo smartphone) o se possiamo aspettarci una release in contemporanea sui mercati internazionale.

L'asta su StockX avrà comunque inizio il 21 giugno alle ore 15:00 italiane e terminerà il 23 giugno alle ore 15:00 italiane. Solo coloro che possiedono già un account sul portale potranno piazzare un'offerta per gli smartphone, mentre la pagina del Nothing Phone (1) sul portale è accessibile a tutti e mostra di nuovo il design del pannello posteriore del device.

Poiché saranno messi all'asta ben 100 modelli di Nothing Phone (1), è lecito aspettarsi che almeno uno di questi finisca nelle mani di qualche appassionato o di qualche esperto della stampa: dopo il 23 giugno, insomma, i leak sul primo smartphone dell'azienda di Carl Pei potrebbero farsi decisamente più insistenti, con il rischio di rovinare l'evento di lancio del 12 luglio "spoilerando" tutte le novità relative al telefono con largo anticipo.