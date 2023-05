Continua la mania degli smartphone pieghevoli: anche Sony al lavoro su Xperia Fold

Archiviato il lancio di Sony Xperia 1 V per il mercato globale, ecco che il colosso giapponese sembra pronto ad una nuova incursione nel mercato smartphone. Questa volta, però, Sony sarebbe al lavoro su un telefono pieghevole, sulla falsariga di Samsung Galaxy Z Flip 4 o di OPPO Find N2 Flip.

A riportare il rumor è il portale giapponese Sumaho Digest, che spiega anche che il primo pieghevole di Sony sarà un dispositivo "a conchiglia" simile al Galaxy Z Flip 4 di Samsung. Sembra inoltre che l'azienda giapponese stia pensando ad un form factor il più compatto ed elegante possibile, magari riducendo lo spessore del device rispetto alla concorrenza.

Sempre Sumaho Digest, però, riporta che lo smartphone avrà anche delle specifiche tecniche da top di gamma, risultando addirittura adatto per il gaming in mobilità. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe del secondo tentativo di Sony di sfondare nel mondo dei videogiochi per Android, dopo il lancio della Gaming Edition del Sony Xperia 1 IV dello scorso settembre.

Sfortunatamente, però, per il momento non abbiamo alcuna informazione certa sulla data di lancio del presunto pieghevole di Sony, né tantomeno i leak hanno fornito una scheda tecnica dello smartphone clamshell, che dovrebbe però chiamarsi Xperia Fold. Particolare anche la scelta di naming del device, dal mondo che tradizionalmente la parola "Fold" si rifà agli smartphone a portafoglio, come Samsung Galaxy Z Fold o Google Pixel Fold, e non a quelli a conchiglia.

In ogni caso, il presunto ingresso di Sony nel mercato dei dispositivi pieghevoli dimostra come questi ultimi stiano godendo di un consenso enorme e rapidamente crescente nella community: tutti i principali produttori del settore Android, da Samsung a Google, da OPPO a Xiaomi, passando per Huawei, Honor e persino per OnePlus, che lancerà il suo primo pieghevole proprio nel 2023, si stanno adattando alle richieste di un pubblico che sembra chiedere con sempre più forza degli smartphone pieghevoli accanto a quello tradizionali.