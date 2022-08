Continua offerta TIMVISION con DAZN e Infinity+, 6 mesi in sconto fino 10 settembre

Dopo l’offerta TIMVision Calcio e Sport lanciata lo scorso luglio, è il momento di parlare delle offerte sui pacchetti TIMVision con DAZN e Infinity+ valide originariamente fino al 25 agosto prossimo e ora apparentemente prorogate fino al 10 settembre 2022.

Secondo quanto ripreso da MondoMobileWeb a partire da informazioni date da “fonti verificate”, TIM ha deciso di prolungare l’iniziativa fino al prossimo mese. Ma quali pacchetti riguarda? TIMVision Calcio e Sport è il più interessante in quanto include TIMVision (dal costo di 6,99 Euro al mese), Infinity+ (7,99 Euro al mese) e DAZN (29,99 Euro al mese) in un bundle unico proposto a 24,99 Euro al mese per i primi sei mesi e poi a 29,99 Euro al mese a tempo indeterminato.

Altrimenti, TIMVision Gold include DAZN, Infinity+, Netflix e Disney+, dove questi ultimi due abbonamenti normalmente costerebbero rispettivamente 12,99 Euro e 8,99 Euro al mese. Grazie alla promozione in corso, però, il pacchetto unico costa 40,99 Euro al mese per sei mensilità e poi sale a 45,99 Euro al mese a tempo indeterminato.

La validità di queste offerte, ovviamente, è limitata a nuovi e già clienti di rete fissa o di rete mobile TIM, senza offerte TV a pagamento già attive.

Altra iniziativa interessante riguardante la piattaforma OTT sportiva consente di ottenere sei mesi di DAZN in regalo acquistando Galaxy Z Flip4 o Galaxy Z Fold4.