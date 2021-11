Si continua a parlare della NVIDIA RTX 4090: sarà tre volte più veloce della RTX 3090?

La crisi dei semiconduttori ha impedito a molti utenti di mettere le mani sulle GPU della serie NVIDIA RTX 30, ma nel frattempo già da qualche giorno sul web si parla delle future NVIDIA RTX 40. Ad alimentare le indiscrezioni ci ha pensato un nuovo tweet di GreyMoon55, uno dei leaker più famosi del comparto.

Come si può leggere in calce, la 4090 (nome in codice AD102) dovrebbe essere basata sul processo produttivo a 5nm di TSMC, con 18.432 CUDA Core, ovvero 7.936 in più rispetto all'attuale RTX 3090, con velocità di clock prevista tra 2,3 e 2,5 GHz.

Sulla questione è tornato anche TweakTown, che prevede tra 85 e 92 TFLOP. Per fare un raffronto, l'attuale RTX 3090 ha 35,5 TFLOP, e la differenza tra i due modelli ci fornisce qualche indicazione sulla potenza che sarà in grado di offrire agli utenti.

Ovviamente, come abbiamo avuto modo di riportare in precedenza, la RTX 4090 porterà comporterà anche differenti requisiti di alimentazione, che secondo le stime di GreyMoon dovrebbero aggirarsi tra i 450 e 650W, il doppio del TDP delle schede Ampere attualmente sul mercato. Ciò vuol dire che l'RTX 4090 potrebbe richiedere un alimentatore da 1200W per funzionare, un aspetto che potrebbe preoccupare non poco gli utenti.

Alcuni rumor sulle possibili date di lancio delle RTX 40 riferiscono che NVIDIA potrebbe presentarle nel 2022.