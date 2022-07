Continua la partnership tra Samsung e Google: feature esclusive in arrivo?

Dopo aver scoperto che Samsung ha sorpassato TSMC nella produzione di chip a 3 nm, sembra oggi che il colosso di Suwon sia riuscito in un altro dei suoi obiettivi, ovvero rinsaldare la sua partnership con Google. A quanto pare, infatti, il rapporto tra le due aziende sarebbe più stretto che mai.

A testimoniarlo è il sito web "Samsung With Google" pensato dalla compagnia coreana e da Big G per mettere in luce la collaborazione aziendale tra i due colossi della telefonia mobile (e non solo). Nello specifico, al momento il portale mostra una panoramica sulla combinazione tra hardware Samsung e software Google presenti sul Samsung Galaxy Z Fold 3 e sul Galaxy S22 Ultra.

Non sappiamo se il sito web verrà modificato o se si espanderà con le nuove uscite di Samsung, soprattutto considerando che il Galaxy Z Fold 4 è dietro l'angolo, ormai. Tra le frasi più iconiche del nuovo marketing stunt di Samsung e Google, ne troviamo una che spiega che "ogni momento, ogni risata e ogni vittoria può essere condivisa utilizzando le tue Google App preferite".

Inoltre, le due compagnie hanno anche rilasciato uno spot dal titolo "make it epic", che sottolinea ancora una volta la sinergia tra hardware Samsung e software Google, mostrando in particolare il funzionamento di Google Assistant sul Galaxy S22 Ultra e su Galaxy Watch 4. Lo spot, di cui trovate riportato un frame in calce, potrebbe darci alcuni indizi su Samsung Galaxy Watch 5, stabilendo che anche sullo smartphone di nuova generazione potremo assistere ad una profonda implementazione dei servizi Google, a partire ovviamente da wearOS 3.

Sfortunatamente, non possiamo linkarvi alcun video che mostri per intero la nuova pubblicità di Samsung e Google insieme, perché essa sta godendo di una limitata distribuzione nei cinema degli Stati Uniti d'America. Insomma, pare che i due colossi del mondo Android stiano facendo le cose in grande.