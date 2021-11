Continua il periodo d'oro delle criptovalute: nuovi record grazie ad Ethereum e Bitcoin

Continua il rally delle criptovalute. Come osservato dall'Independent, infatti, il mercato ha raggiunto un nuovo massimo storico dopo che Ethereum ed altre monete virtuali hanno raggiunto i massimi storici nella giornata di oggi.

Complessivamente, il mercato vale ora più di 2,75 trilioni di Dollari secondo le rilevazioni di CoinMarketCap.

A poche ore dal record di Ethereum di ieri. il token ETH aggiorna i propri libri di storia e sfonda per la prima volta i 4.600 Dollari di valore, con una capitalizzazione di mercato che si avvicina ai 550 miliardi di Dollari, un dato che lo pone al di sopra di JPMorgan Chase che rappresenta la più grande banca al mondo per capitalizzazione di mercato.

In crescita anche Bitcoin che però non ha registrato alcun nuovo record. La criptovaluta più famosa al mondo è cresciuta di oltre il 3% nelle ultime ventiquattro ore e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 63.328,20 Dollari.

In aumento, dell'8,44%, anche Cardano che si attesta a 2,12 Dollari di valore, mentre Solana riporta una crescita del 12,38% a 228,96 Dollari. Tra i memecoin segnaliamo anche il +1,43% di Dogecoin che si attesta a 0,2755 Dollari mentre SHIBA INU cala del 6,57%.

Le notizie arrivano a poche ore dalla truffa milionaria sulla presunta criptovaluta a tema Squid Game.