Continua il rally di Dogecoin: boom in una settimana per la criptovaluta preferita da Musk

Mentre il Bitcoin fa registrare un crollo, c'è una criptovaluta che continua ad essere in guadagno e che negli ultimi sette giorni ha triplicato il suo valore. Si tratta del Dogecoin sponsorizzato a lungo da Elon Musk.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la "moneta del cane" è l'unica nella top 10 ad essere in territorio positiva ed è scambiata a 0,3049 Dollari, il 2,84% in più rispetto ad ieri ma soprattutto il 337,66% in più rispetto a sette giorni fa. Il rally, quindi, non sembra placarsi nonostante le previsioni di molti.

In generale, è una domenica di forti perdite per l'intero mercato: in questo istante il Bitcoin è scivolato sotto quota 55mila Dollari ed è a 54.788 Dollari, Ethereum invece ha perso il 12,72% ed è a 2.126,61 Dollari. Binance Coin lascia sul terreno il 14% a 457,05 Dollari, mentre XRP cala del 21,99% a 1,27 Dollari. Spiccano quindi le performance di Dogecoin, ma cosa c'è dietro questo incremento?

Le teorie al riguardo sono tante: alcuni analisti non esitano a definirla "una bolla", mentre altri legano questo boom ai recenti tweet di Elon Musk, che ha anche annunciato di volerla portare sulla Luna, oltre che alla quotazione in borsa di Coinbase avvenuta qualche giorno fa