Continua la solidarietà di WindTre: 100 Gigabyte in regalo fino al 30 Aprile

Nuova iniziativa di solidarietà digitale di WindTre in questo difficile periodo d'emergenza sanitaria, che si aggiunge alla promozione di inizio mese. Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, il nuovo operatore unico ha avviato una campagna SMS in cui informa gli utenti di aver destinato loro 100 Gigabyte di traffico gratuito.

Nell'SMS si legge quanto segue: "un regalo per essere più vicini. In questo momento di difficoltà vogliamo migliorare le tue giornate con il supporto della tecnologia. Anche se resti a casa hai la possibilità di rimanere in contatto con chi vuoi, senza costi aggiuntivi, scegliendo 100 Giga validi fino al 30 aprile. Per attivarli invia un SMS al 40400 entro il 31 marzo con scritto GIGA FREE“.

A giudicare da quanto emerso, la promozione non sarebbe stata destinata a tutti, ma solo ad alcuni clienti selezionati. L'attivazione è completamente gratuita e basta seguire semplicemente la procedura indicata nel messaggio, rispondendo con l'apposito comando.

Sempre i colleghi di MondoMobileWeb sottolineano anche che il medesimo messaggio sarebbe stato inviato ad una serie di utenti che posseggono le SIM dell'ormai defunto operatore Tre. Anche in questo caso la procedura è la medesima, con la differenza che la stringa bisogna inviarla al numero 40100 e non 40400.

Di recente WindTre ha anche azzerato i costi di attivazione per ADSL e fibra.