Continua il Sottocosto Unieuro fino al 27 ottobre: tante offerte su smartphone e TV

Il Sottocosto di Unieuro finito il 16 ottobre è in realtà destinato a continuare: la catena di distribuzione italiana ha deciso di prolungare il volantino fino al 27 ottobre per proporre in offerta tantissimi prodotti d’elettronica e informatica, anche se esclusivamente online.

Ad esempio, Unieuro rilancia tanti smartphone a prezzi vantaggiosi, come il Samsung Galaxy S21 5G a 549,90 euro o il successore Samsung Galaxy S22 5G a 649 euro al posto di 879 euro. Grazie a un taglio del 17%, invece, Samsung Galaxy Z Flip4 da 128 GB scende da 1.149 euro a 949 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Cambiando marchio, Xiaomi 12 viene venduto a 599,90 euro, mentre Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G passa da 499,90 euro a 399,90 euro.

Se invece cercate un televisore 4K di ultima generazione, Unieuro include nel Sottocosto lo Xiaomi Mi TV P1 da 50” a 299,90 euro grazie a uno sconto del 40% o, in alternativa, un Hitachi da 55” a 349,90 euro. Spostandoci alla fascia alta, non manca un Sony Bravia XR del 2022 a 999 euro al posto di 1.599 euro, sempre con pannello da 55 pollici.

Dulcis in fundo, notiamo la disponibilità di alcuni smartwatch in offerta come Huawei Watch GT 2 Pro a 159,99 euro, o anche l’Apple Watch Series 8 da 45mm a 519 euro e la variante da 41 millimetri a 479 euro.

Sempre da Unieuro ricordiamo che ci sono anche gli Sconti d’Autunno fino al 27 ottobre prossimo.