Continua il Sottocosto Unieuro: le migliori offerte del 9 Dicembre

Continua il Sottocosto di Unieuro su oltre 120 prodotti, di cui abbiamo ampiamente parlato negli scorsi giorni. Quest'oggi ci soffermiamo sui TV in offerta, che sono davvero tanti ed includono anche modelli OLED e QLED.

Partendo dai QLED, il Samsung Q90R 2019 da 65 pollici 4K HDR è disponibile a 2299 Euro, il 34% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino. Il Samsung QLED Q60R da 55 pollici invece passa a 649 euro, dai 1299 imposti dal produttore: la metà!

Fronte OLED, il Panasonic TX-55GZ100E da 55 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 1299 Euro, il 43% in meno rispetto ai 2299 Euro, per un risparmio di 1000 Euro netti.

Passando invece ai TV Ultra HD, il Samsung UE50RU7410U da 50 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 399 Euro, il 42% in meno dai 699,90 Euro precedenti, mentre l'UE49RU8000U da 49 pollici passa a 479 Euro, 420 Euro in meno rispetto agli 899 Euro precedenti.

Tra gli sconti non possiamo non citare il Sony KD-55XG9505 da 55 pollici, a 999 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1499 Euro proposti in precedenza.

Philips porta nel volantino il 43PUS6754/12 da 43 pollici 4K Ultra HD a 349 Euro, il 36% in meno dai 549 Euro precedenti.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.