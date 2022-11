Continua il Temptation Black Friday di Unieuro: altre 48 ore di sconti dal 25%

Il Black Friday 2022 di Unieuro continua per altre 48 ore. La catena di distribuzione infatti ha comunicato che fino alle 23:59 di domani, domenica 27 Novembre 2022, saranno disponibili sconti dal 25% su tantissimi prodotti.

Ad essere interessate sono tante categorie, tra cui TV, informatica, piccoli e grandi elettrodomestici (anche da incasso e climatizzatori) con prezzo a partire da 199 Euro.

La promozione è valida solo per gli ordini con consegna a domicilio, ma sono esclusi i prodotti in volantino, preorder, Apple MacBook, iMac, iPad, MacMini, Apple Monitor, i prodotti della linea Dyson aspirazione e cura della persona, i prodotti dei brand Aeg, Liebherr, Miele e la linea Smeg 50’s style.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Tra i device disponibili a prezzo ridotto troviamo il TV LG LQ6300 da 32 pollici a 224,91 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 299,90 Euro di listino, ma anche il Samsung Galaxy Book Pro da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto ad 824,18 euro, il 48% in meno rispetto ai 1599 Euro imposti dal produttore. Sempre in ambito TV, il Samsung Series 8 UE43BU8580 da 43 pollici 4K Ultra HD passa a 374,89 Euro.