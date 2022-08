Continua il Vero Fuoritutto Unieuro: i migliori TV e smartphone in offerta fino 21 agosto

Mentre continua a risultare attivo lo sconto del 58% su un TV LG QNED 2021, da Unieuro assistiamo al rinnovo del volantino “Vero Fuoritutto” fino al 21 agosto prossimo, con tantissime promozioni su prodotti di elettronica e informatica. Vediamo assieme alcuni smartphone, smart TV e prodotti Apple da non perdere.

La nostra breve rassegna inizia, ovviamente, dai prodotti di fascia bassa: nel campo smartphone troviamo il Samsung Galaxy A13 a 169,99 Euro, ad esempio, accompagnato dal Samsung Galaxy A52 4G a 229 Euro al posto di 379,90 Euro e dal Samsung Galaxy A53 5G a 369,90 Euro anziché 529,90 Euro. Se preferite altri band, Xiaomi Redmi Note 10 Pro costa 239,90 Euro e Xiaomi 11T scende da 549,90 Euro a 359,90 Euro.

Passiamo quindi ai televisori, proponendovi in particolar modo i modelli Philips 32PHS6605/12 a 199,99 Euro, quando normalmente costa 329,90 Euro; lo Xiaomi Mi LED TV 4A da 149,99 Euro, e il SABA SA43K77A11 da 229,90 Euro; in tutti i casi si parla di smart TV low-cost con supporto al DVB-T2.

Piccola nota finale per quanto riguarda alcuni prodotti Apple: iPhone 13 in varie colorazioni costa 789 Euro al posto di 939 Euro, mentre iPhone 13 Pro passa da 1.189 Euro a 1.099 Euro. Non si tratta quindi di tagli di prezzo sensazionali, ma pur sempre interessanti per tutti coloro che amano i dispositivi mobili della Mela ma vogliono spendere meno soldi rispetto al listino per aggiudicarsene uno.

