Continuano i licenziamenti delle big tech: Microsoft pronta a tagliare 11mila posti

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, Microsoft nella giornata di oggi potrebbe annunciare il taglio di migliaia di posti di lavoro in risposta al rallentamento della domanda ed il peggioramento delle prospettive economiche globali.

Il colosso di Seattle, secondo Sky News, potrebbe tagliare circa il 5% della sua forza lavoro complessiva, pari a circa 11mila dipendenti: ad essere principalmente impattate dovrebbero essere le divisioni che si occupa di risorse umane, ma anche quelle legate all’engineering.

I tagli, afferma un rapporto di Bloomberg, dovrebbero essere significativamente maggiori rispetto a quelli annunciati lo scorso anno e come affermato dall’analista di Morningstar Dan Romanoff “un altro ciclo di licenziamenti da parte di Microsoft suggerisce che la situazione non sta migliorando ed anzi, probabilmente sta continuando a peggiorare”.

Secondo le ultime documentazioni presentate da Microsoft, al 30 Giugno 2022 erano impiegati 221mila dipendenti a tempo pieno, di cui 122 solo negli Stati Uniti e 99mila a livello internazionale. Resta da capire come saranno distribuiti tali licenziamenti e quali divisioni ne soffriranno maggiormente. Reuters ha provato a contattare la società americana per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

I licenziamenti che stanno interessando la Silicon Valley sono tanti e nel corso degli ultimi mesi tutti i principali colossi tech (tra cui Amazon, Facebook, Google e Twitter) hanno deciso di tagliare la forza lavoro per contenere i costi.