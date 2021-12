Continuano le offerte di Natale Amazon: TV LG da 50 e 55 pollici a prezzi scontati

Continuano le offerte di Natale targate Amazon. Il colosso di Seattle nella giornata di ieri ha lanciato una serie di promozioni dedicate proprio al periodo natalizio. Tra le numerose promozioni segnaliamo alcune riduzioni sui TV LG.

Offerte TV LG su Amazon

LG 50UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 469,90 Euro

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 499,90 Euro

Le promozioni scadranno tra 10 giorni. Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili a costo zero ed interessi zero, rispettivamente da 93,98 e 99,98 Euro al mese. La consegna a costo zero e con tutti i vantaggi previsti dal Prime è prevista per martedì 7 Dicembre per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Ricordiamo che Amazon in occasione delle festività di Natale ha esteso il periodo di restituzione per i prodotti fino al 31 Gennaio 2022. E' anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per due o tre anni, oltre che le opzioni regalo per mettere la TV sotto l'albero di Natale.