Continuano le Offerte di Primavera Amazon: sconti fino al 53% sui TV LG OLED

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli LG Days, su Amazon continuano le offerte di Primavera che come abbiamo avuto modo di raccontare, propongono un'ampia gamma di prodotti in offerta. Tra i protagonisti ci sono anche due modelli di TV LG OLED.

Di seguito i due modelli interessati:

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48" , TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 873 Euro (969 Euro)

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 749 Euro (1599 Euro)

Sul modello da 48 pollici è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 72,75 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, il prodotto è indicato come non disponibile, ma il colosso di Seattle nella stessa descrizione indica che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile". Sostanzialmente, quindi, effettuando l'ordine ora si blocca il prezzo e lo si riceverà a casa appena disponibile al prezzo bloccato.

Discorso diverso per il modello da 55 pollici, per cui l'arrivo a casa è previsto per il 7 Aprile 2022.