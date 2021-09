Continuano le offerte Samsung su Amazon: sconti su SSD, monitor, PC e tablet

Continuano i 7 giorni di Samsung su Amazon, la nuova promozione messa in campo dal colosso di Seattle in collaborazione con la società coreana. Vediamo quali sono i prodotti più interessanti disponibili in sconto quest'oggi.

Di seguito le promozioni scelte:

Samsung Memorie MZ-77Q4T0BW 870 QVO SSD Interno, 4 TB, SATA, 2.5": 299,99 Euro

Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 699,90 Euro

Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero: 322,99 Euro

Samsung Galaxy Book Pro 360 Laptop , Intel Core i7 di undicesima generazione, Piattaforma Intel Evo, Display Touchscreen 13,3 Pollici, Windows 10 Home, 16GB RAM, SSD 512GB, Colore Mystic Navy: 1329 Euro

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero: 149 Euro

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE , Computer Portatile XE345XDA Chrome OS, Display Screen 14" HD LED, Batteria 42.3Wh, RAM 4GB, Memoria 64 GB, USB-C,Silver, Versione Italiana: 399 Euro

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 12,4 Pollici Wi-Fi RAM 6 GB 128 GB Tablet Android 11 Black [Versione italiana] 2021: 590 Euro

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente sulla pagina dedicata su Amazon. Il colosso di Seattle, comunque, propone la consegna a stretto giro di orologio e su alcuni prodotti anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate.